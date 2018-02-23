مصرف يشتكي 16 معلناً وضعوا ملصقات إعلانية على أجهزة الصراف التابعة له

نايف السالم(صدى):

تقدم أحد المصارف بشكوى لإمارة منطقة مكة المكرمة؛ تضم قائمة بأسماء وأرقام 16 معلناً لم يلتزموا بقرار منع وضع الملصقات الإعلانية على واجهات أجهزة الصراف الآلي التابعة له.

وأوضحت مصادر، وفقاً لـ ” الحياة “، أن المصرف أرفق مع الشكوى صور الملصقات وأسماء المعلنين وأرقام هواتفهم، لافتة إلى أنه بيّن في شكواه معاناته من وضع الملصقات الإعلانية، وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعلنين.

وأشارت المصادر إلى أن غالبية الإعلانات تتضمن دعوات لسداد قروض والحصول على قروض جديدة، في مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.