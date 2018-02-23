حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( القصيم ، الرياض ،حائل،تبوك ،الحدود الشمالية ،الجوف ،الشرقية ،المدينة المنورة) وتشمل مرتفعات المنطقة الغربية و عسير.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الاوسط والشمالي ، وجنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15- 35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .