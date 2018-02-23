فلوريدا تعدم مدان بجريمة اغتصاب تعود لعام 1993

واشنطن(صدى):

قالت إدارة الإصلاح بولاية فلوريدا الأمريكية، إن حكما بالإعدام نفذ أمس الخميس فى مدان بجريمة اغتصاب وقتل تعود إلى عام 1993، فى حين خفف حاكم ولاية تكساس عقوبة إعدام فى حق مدان بالقتل وذلك قبل نحو ساعة من تنفيذها بعد أن ناشد والده السلطات العفو وحصل على توصية نادرة بالرأفة.

ومن المقرر أيضا إعدام مدان بالقتل فى ولاية ألاباما. وكان توماس ويتيكر (38 عاما) قد أدين فى تكساس بتدبير مؤامرة على عائلته عام 2003 قتل فيها والدته تريشيا (51 عاما) وشقيقه كيفن (19 عاما) بينما نجا والده كنت (69 عاما) بعد إصابته برصاصة فى الصدر.