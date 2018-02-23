البدء في محاكمة خلية إرهابية سرق أحد عناصرها مواد كيميائية من مدرسة

الجزائر(صدى):

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الخميس محاكمة الإرهابيين المنضمين للخلية المعروفة بـ “جند بلاد الحرمين”، والمقدر عددهم بـ 15 إرهابياً، جميعهم مواطنون عدا واحد سوري الجنسية.

وتورط أحد عناصر الخلية ويعمل معلماً للكيمياء، في سرقة مواد كيميائية من معمل مدرسته، باعتبار أنها “غنيمة من الدولة”، محاولاً استخدامها في الأعمال الإرهابية للخلية، التي اتخذت من استراحة في منطقة القصيم مقراً لها، وتبنت أفكار تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.

ويواجه عناصر الخلية، وفقاً لـ “عكاظ”، اتهامات بتأسيس خلية ارهابية لتنفيذ أعمال تخريبية بهدف زعزعة الأمن، والتدرب على الأسلحة وصناعة المتفجرات.