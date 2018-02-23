‏الشيخ سطم بن عجل يقيم مأدبة غداء للشيخ فرحان النايف الجربا

سعيد العجل(صدى):

أقام شيخ قرية بن عجل الشيخ سطم بن عراك بن عجل أمس الخميس بمنزله بالقرية التى تبعد 20 كيلو متر غرب ⁧‫رفحاء‬⁩ مأدبة غداء للشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا رئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للتكنولوجيا (موتيكو ) .

حضر المناسبة أمير الفوج الثاني عشر محمد عبدالله الفغم والعميد سلطان بن ناحل قائد قوة الحرس الوطني وعدد من شيوخ قبيلة شمر ووجهائها وأعيانها وجمع من المدعوين بعد تناول الغداء استمع الحضور لعدد من الكلمات والقصائد الترحيبية بهذه المناسبة .