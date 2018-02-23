عمرو وردة: الفوز بكأس اليونان أفضل لحظات حياتي

ماجد محمد(صدى):

يرى عمرو وردة، لاعب منتخب مصر ونادى أتروميتوس اليونانى، أن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى يعد من أفضل لاعبى العالم فى الوقت الحالى، ويستحق التواجد ضمن اللاعبين أصحاب الفئة الأولى مع كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الاسبانى وليونيل ميسى لاعب برشلونة الاسبانى.

وقال عمرو وردة: “محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم فى الوقت الحالي ويستحق المقارنة مع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسى، أتمنى أن يواصل تألقه مع ليفربول الانجليزى فهو مصدر فخر لنا جميعاً “.