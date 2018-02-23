اتحاد القدم يكشف عن آلية الهبوط والصعود من وإلى دوري المحترفين السعودي

نواف السالم(صدى):

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الآلية الخاصة بالصعود والهبوط بين دوري المحترفين السعودي ودوري الأمير محمد بن سلمان .

وتضمنت الآلية التي ستطبق الموسم المقبل صعود أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان مباشرة في حين يهبط من دوري المحترفين أصحاب المراكز الرابع عشر، والخامس عشر، والسادس عشر مباشرة، وسيكون هناك مباراة بنظام الذهاب والإياب بين صاحبي المركز الثالث عشر في دوري المحترفين السعودي وصاحب المركز الرابع في دوري الأمير محمد بن سلمان.

واعتمد الاتحاد خلال اجتماعه الدوري الذي عقده في الرياض أمس آلية زيادة عدد الأندية المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين إلى 16 ناديًا بصعود صاحبي المركزين الأول والثاني من دوري الأمير محمد بن سلمان لدوري المحترفين السعودي مباشرة، وإقامة ملحق يجمع صاحب المركز الثالث عشر في دوري المحترفين السعودي مع صاحب المركز الرابع في دوري الأمير محمد بن سلمان، وصاحب المركز الرابع عشر في دوري المحترفين السعودي مع صاحب المركز الثالث في دوري الامير محمد بن سلمان بنظام الذهاب والإياب، وذلك خلال الموسم الحالي .

كما اعتمد الاتحاد كذلك زيادة عدد الأندية المشاركة في مسابقات كرة القدم السعودية للموسم المقبل بحيث يشارك 16 نادياً في دوري المحترفين السعودي و20 نادياً في دوري الأمير محمد بن سلمان و24 نادياً في دوري الدرجة الثانية وتكليف لجنة المسابقات بوضع التصور لآلية الصعود لهذه المسابقة.