 قصة بقرة تتسبب في غياب حارس مرمى أسكتلندي عن فريقه

إدنبرة(صدى):

تعرض فريق كوين أوف ساوث (ملكة الجنوب) الأسكتلندى الذى ينافس فى دورى الدرجة الثانية لأزمة كبيرة، نظراً لأنه سيفتقد حارس مرماه الشاب سام هندرسون، بعد إصابته فى كتفه جراء اصطدامه ببقرة.

وقالت صحيفة “صن” الإنجليزية إن الفريق الذى يستعد لمواجهة فريق دونفرملين أتلتيك السبت، ضمن الجولة 26 من دورى الدرجة الثانية الأسكتلندى، سيفتقد لخدمات حارس مرماه، بعدما تعرض لواحدة من أكثر الإصابات غرابة على الإطلاق فى عالم كرة القدم.

وأوضحت الصحيفة السببت وراء إصابة الحارس البالغ 19 عاماً، حيث قالت إنه كان يتواجد فى المزرعة الخاصة بوالده، وأن البقرة صدمته بقوة ليسقط على ظهره، ويتعرض لإصابة فى الكتف.

وتعليقاً على ذلك قال دوجى أندرسون المدير المساعد للنادى: “سام غاب عن التدريبات بعدما تعرض للإصابة فى الكتف.. الأمر كان يمكن أن يكون أسوأ من ذلك لأن البقرة ركضت نحوه مرة ثانية بعدما صدمته ولكنه تمكن من الهرب منها”.

إصابة سام هندرسون جاءت فى نفس الوقت الذى يعانى فيه آلان مارتين الحارس الأساسى للفريق من إصابة أخرى، الأمر الذى جعل الحارس الثانى جاك ليفيلد ينوب عن مارتين، فى المباراة الأخيرة أمام جرينوك مورتون، بينما جلس هندرسون بديلاً له.

وتعليقاً على ذلك، قال مدير النادى: “هندرسون يحتاج للعلاج ولكننا نأمل أن يتعافى سريعاً لأننا لا نريد الذهاب للمباراة بدون حارس مرمى على مقاعد البدلاء”.