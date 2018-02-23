توجيه اتهامات جديدة لمستشارين سابقين لحملة ترامب الانتخابية

واشنطن(صدى):

وجه المحقق الأمريكى الخاص روبرت مولر اتهامات جنائية جديدة إلى بول مانافورت وريك جيتس المستشارين السابقين لحملة دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة تضمنت الاحتيال المصرفى والضريبي، فى تصعيد للضغوط فى معركة قانونية تفجرت العام الماضي.

ويواجه مانافورت وجيتس بالفعل اتهامات جنائية أخرى وجهها لهما مكتب مولر فى المحكمة الجزئية بمقاطعة كولومبيا.

وتتضمن الاتهامات التآمر لغسل أموال والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وعدم تسجيل اسميهما كعميلين فى الخارج لعمل سياسى نفذاه لصالح حزب سياسى أوكرانى موالى لروسيا.