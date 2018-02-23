مدير جامعة الطائف: حريصون على دعم جودة مخرجاتنا من الطلاب والطالبات

عادل الحربي (صدى):

أكد معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، حرص الجامعة على دعم جودة مخرجات فروعها في المحافظات من الطلاب والطالبات.

ونوه معالي مدير جامعة الطائف خلال حواره مع طلاب الكلية الجامعية بمحافظة تربة، إلى المزايا العديدة الإيجابية المتوقعة للطلاب بعد إعادة هيكلة كليات الفروع التابعة للجامعة في محافظات تربة ورنية والخرمة.

وأوضح معالي الدكتور زمان أن إعادة هيكلة كليات الفروع ستسهم في ربط أقسامها وبرامجها الأكاديمية مع الأقسام والبرامج النظيرة المقدمة في الكليات الموجودة في المقر الرئيس للجامعة بالطائف، مع ضمان المرونة الكاملة لاستحداث وإلغاء التخصصات بحسب الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية وسوق العمل في المحافظات.

وبيّن معالي مدير جامعة الطائف أن إعادة الهيكلة انطلقت من توجه الجامعة نحو مواكبة متطلبات سوق العمل في القطاعين الحكومي أو الخاص، سواءً في المحافظات التي توجد فيها الفروع أو في المملكة عموماً.

ولفت معالي الدكتور زمان إلى أن إعادة الهيكلة تيسر على الجامعة تغيير مسميات أو دمج الأقسام أو البرامج الأكاديمية، وضمان عمليات التطوير والتوسع المستقبلي في إضافة التخصصات والبرامج الجديدة حسب الحاجة.

إلى ذلك عقد معالي الدكتور زمان، خلال زيارته الدورية لفروع الجامعة، لقاءات عدة في الكلية الجامعية بمحافظة تربة، شملت الاجتماع مع مجلس الكلية، وعقد لقاء مفتوح مع أعضاء وعضوات هيئة التدريس، إلى جانب لقاء مع أعيان وأهالي المحافظة من أولياء أمور الطلبة.

كما تفقد معالي مدير جامعة الطائف حرم الكلية الجامعية بمحافظة تربة، واطلع على سير عمل المشاريع الخاصة بإنهاء احتياجات المقرات الجديدة التي تشمل مباني القاعات الدراسية، ومباني المعامل والمختبرات، والخدمات المساندة، إضافة إلى البنية التحتية والمرافق.