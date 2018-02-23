مطالب بجعل “رياض الأطفال” إلزامياً من عمر 3 سنوات

عادل الحربي (صدى):

رفعت وزارة التعليم طلباً للجهات العليا بضم مرحلة رياض الأطفال ضمن مراحل التعليم الإلزامي من عمر 3 سنوات، من خلال دراسة احتوت على برنامج متكامل. وتوقع وكيل الوزارة المهندس يونس البراك، وفقاً لـ “الوطن”، أن يتراوح عدد المنضمين لرياض الأطفال في حال الموافقة على طلب الوزارة بين 1.5 مليون ومليوني طالب وطالبة.

وأشار البراك إلى أن ذلك العدد المتوقع انضمامه يحتاج إلى رصد ميزانيات لتوفير مبانٍ جديدة، وتأهيل المباني التعليمية القائمة، مبيناً أن التجارب الدولية أثبتت أهمية الدراسة في سن مبكرة قبل 6 سنوات.