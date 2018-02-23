اختلاس إعانة “معاق” مخصصة له من مركز التأهيل.. وشرطة جازان تحقق

تركي السالم(صدى):

كشفت مصادر مسؤولة أن الجهات الأمنية في جازان فتحت تحقيقا موسعا في قضية اختلاس إعانة معاق مخصصة له من مركز التأهيل الشامل، كما شدد مدير فرع العمل والشؤون الاجتماعية بجازان: ” لا تهاون مع المتسببين”.

وأضافت المصادر أن ولي أمر المعاق تقدم باستدعاء ذكر فيه تعرض ابنه للاستيلاء على المبالغ الخاصة به من حسابه الخاص بالتأهيل الشامل دون علمه، وبطريقة غير نظامية، ما جعل الجهات المختصة توجه بتشكيل لجان، وفتح تحقيق موسع لمعرفة المتسبب الذي يقف خلف اختلاس مبالغ المعاق، بحسب ” الوطن”.

و تابعت المصادر أن الجهات المختصة شرعت في التحقيق مع موظف بفرع وزارة العمل بجازان، بعد توجيه اتهام له باختلاس مستحقات معاق، والتي تمثل الإعانة التي تصرف له من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

ولفتت المصادر:”مساعد مدير فرع وزارة العمل في جازان أصدر توجيها لوحدة الخدمات المساندة لذوي الإعاقة بسرعة تكوين لجنة لحصر البيانات القديمة وعزلها تمهيدا لإتلافها رغم أن التحقيقات لم تنته بعد ”.