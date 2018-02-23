خادم الحرمین یمنح “وسام الملك عبدالعزیز” لمواطنة تبرعت بجزء من كبدها لزوجها

علي القحطاني (صدى):

منح خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لمواطنة بمنطقة حائل تدعى سلمى العنزي لتبرعها بجزء من كبدها لزوجها لإنهاء معاناته الطويلة مع المرض.

وأوضح والد المُتبرعة ويدعى لافي العنزي أن ابنته قامت بالتبرع بمبادرة من تلقاء نفسها ودون ضغوط من أحد، مبدياً سعادته بنجاح العملية لها ولزوجها.

وقدم العنزي وفقاً لما أوردت “عكاظ”، الشكر لخادم الحرمين الشريفين على منح ابنته هذا الوسام نظير مبادرتها الإنسانية، مشدداً على أنها تأكيد على اهتمام ولاة الأمور بما يقدمه أبناء الوطن من أعمال إنسانية وتضحيات تكرس في نفوسهم فضائل الأعمال.