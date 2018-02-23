هيئة توليد الوظائف المُلغاة تدعو لاستثناء بعض المهن من التوطين.. وتوضح السبب

علي القحطاني (صدى):

أبدت هيئة توليد الوظائف التي صدر قرار بإلغائها مؤخراً تحفظها على مسألة نجاح خطط التوطين في عدد من الوظائف بينها مهنة الحلاقة.

اقترحت الهيئة في تقرير رفعته لمجلس الشورى أن تُترك تلك الوظائف للوافدين مع إمكانية فرض رسوم ضريبية عليها حتى تستفيد الدولة منها.

وقدمت الهيئة وفقاً لـ” الحياة “، في تقريرها مقترحاً ببرنامج كبير تضمن 15 مبادرة في مقدمتها العمل المرن، مبديةً تخوفها من وجود تضارب بين سياسة برنامج نطاقات لتوطين الوظائف، وهيئة الاستثمار.

وذكرت مصادر أن مجلس الشورى سيناقش تقرير الهيئة خلال جلسة (الإثنين) بعد المقبل، مشيرةً إلى أنها سترد على جميع النقاط المطروحة بشأن تفاصيل إيراداتها ومصروفاتها.