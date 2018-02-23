” العمل ” تعلق على مكافأة المبلغين عن أصحاب العمل ممن يطلبون مبالغ شهرية

عادل الحربي (صدى):

علق حساب خدمة العملاء التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن مكافأة الإبلاغ عن صاحب العمل في حالة دفع مبلغ شهري له، مؤكداً أن ذلك غير صحيح.

رد حساب خدمة العملاء على استفسار أحد الأشخاص بشأن حقيقة تخصيص مكافأة مالية قدرها 25 ألف ريال للمبلغين عن أصحاب العمل ممن يدفعون مبالغ شهرية لهم، قائلاً: “عزيزي العميل غير صحيح”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت رسالة تفيد بتخصيص مكافأة مالية قدرها 25 ألف ريال لمن يقدم بلاغاً بأدلة يثبت فيه قيام صاحب العمل الذي يعمل لديه بالحصول على مبالغ مالية منه خلال السنوات الماضية.