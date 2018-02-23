انطلاق أعمال المنتدى الأول لصناع القرار الخليجي الأفريقي بمراكش

الرباط(صدى):

انطلقت اليوم بمدينة مراكش المغربية أعمال المنتدى الأول لصناع القرار الخليجي الأفريقي الذي تنظمه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وشركة ” غيليت ماف ” للمعارض والمؤتمرات الإماراتية بمشاركة صناع القرار ورجال الأعمال من أكثر من 28 دولة من الخليج العربي وأفريقيا.

يهدف المنتدى إلى تحديد الفرص القائمة في المنطقتين، وتعزيز علاقات الشراكة بين بلدان الخليج وأفريقيا في مختلف المجالات.

يتناول المشاركون في المنتدى الذي يستمر يومين مواضيع تهم على الخصوص “لمحة حول الدول الخليجية وفرص الاستثمار بأفريقيا ” و ” دور صناع القرار المؤثرين والدبلوماسية الاقتصادية” و” الوضعية الحالية للزراعة، والأمن الغذائي والصحة، وفرص الاستثمار والنجاح” و”الأنظمة البنكية ، والتمويلات، والأداءات.

و ” قطاعات البناء والعقار والسياحة، فرص كبيرة للاستثمار في البنى التحتية بين أفريقيا ومنطقة الخليج” و” اللوجستيك والمناطق الحرة وفرص الاستثمار في المدن الذكية”.