تصريح سلمان المالك رئيس النصر عن رمي الحافلة

الجمعة 23
فبراير
المالك تورط بهذا النادي هههههههههه مسكين بن تركي وكان صابر ولكن طيروه
الفريدي من طلع من الهلال الهلال حقق 10 بطولات والفريدي الى الان ولا بطولة ههههههههه
وئيس جيد طب فى بيئه تحتاج سنين لاعاده تأهيلها للفكر الرياضي النظيف.
مين قالك تدق صدرك ماعندك غير التصاريح والبربره في الإعلام ركز في الفريق واترك الترزز علي القنوات 😂
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الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2175 ] نشر منذ 2 ساعتين
المالك تورط بهذا النادي هههههههههه مسكين بن تركي وكان صابر ولكن طيروه
الفريدي من طلع من الهلال الهلال حقق 10 بطولات والفريدي الى الان ولا بطولة ههههههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين
وئيس جيد طب فى بيئه تحتاج سنين لاعاده تأهيلها للفكر الرياضي النظيف.
صداوي[ عدد التعليقات: 1681 ] نشر منذ 60 دقيقة
مين قالك تدق صدرك ماعندك غير التصاريح والبربره في الإعلام ركز في الفريق واترك الترزز علي القنوات 😂