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  3. تصريح سلمان المالك رئيس النصر عن رمي الحافلة

تصريح سلمان المالك رئيس النصر عن رمي الحافلة




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2175 ] نشر منذ 2 ساعتين

المالك تورط بهذا النادي هههههههههه مسكين بن تركي وكان صابر ولكن طيروه
الفريدي من طلع من الهلال الهلال حقق 10 بطولات والفريدي الى الان ولا بطولة ههههههههه

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين

وئيس جيد طب فى بيئه تحتاج سنين لاعاده تأهيلها للفكر الرياضي النظيف.

[ عدد التعليقات: 1681 ] نشر منذ 60 دقيقة

مين قالك تدق صدرك ماعندك غير التصاريح والبربره في الإعلام ركز في الفريق واترك الترزز علي القنوات 😂

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