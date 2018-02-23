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أبرز قرارات اتحاد الكرة في اجتماع اليوم

أبرز قرارات اتحاد الكرة في اجتماع اليوم
نواف السالم(صدى):

أصدر اتحاد كرة القدم قرارًا بزيادة عدد أندية دوري المحترفين إلى 16 ناديًا ، وزيادة عدد أندية دوري الدرجة الأولى إلى 20 ناديًا ، بينما يصبح دوري الدرجة الثانية هو المسابقة الأدنى في المسابقات الكروية بالمملكة ، ويضم 24 ناديًا .

وقرر الاتحاد ، أن يكون صعود الأول والثاني من دوري الدرجة الأولى والملحق ، بين صاحب المركز الثالث و الرابع و المركز 13 و 14 من دوري المحترفين .

وبين الاتحاد ، أن أصحاب المراكز 14 و15 و16 في دوري المحترفين الموسم المقبل ، سيهبطون الى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى .

وأوضح الاتحاد ، أن بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى الموسم المقبل ، سيحصل على 5 مليون ريال ، والثاني 3 مليون ريال ، والثالث 2 مليون ريال .

وأضاف الاتحاد ، إنه سيقوم بتشكيل لجنة لمتابعة استعدادات المنتخب للمونديال ، برئاسة نواف التمياط ، وعضوية حمزة إدريس ، ولؤي السبيعي ، وقصي الفواز .

وألغى اتحاد الكرة ، مسابقات الدوري الأولمبي ، وذلك بدءاً من الموسم المقبل ، وأصدر قرارًا بتعيين لؤي السبيعي أمينًا عامًا لاتحاد الكرة .

 


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