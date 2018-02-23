” المالكي ” : ندعوا المنظمات لاتباع إجراءات تحرك القوافل الإنسانية

نايف السالم(صدى):

أكد العقيد تركي المالكي ، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية ، إن الضرر الذي لحق بإحدى شاحنات برنامج الغذاء العالمي ، جاء بسبب تحركها بمنطقة العمليات دون اتباع إجراءات التحالف ، وتقديم طلب إصدار التصريح الخاص بتأمين الحماية للقوافل .

وأشار ” المالكي ” ، إلى أن ما تم استهدافه يعد هدفًا عسكريًا مشروعًا ، وهو عبارة عن نقطة تفتيش لتجمع بعض العناصر الإرهابية من الحوثيين المدعومين من إيران ، وليس لأشخاص مدنيين .

وأوضح متحدث التحالف ، أن القوات ملتزمة بمواد القانون الدولي الإنساني ، والتي يعد من ضمنها حماية الأطقم والمنظمات الإغاثية .

وطالب العقيد تركي المالكي ، جميع المنظمات الإنسانية والعاملة بالداخل اليمني ، ضرورة اتباع الإجراءات والتعليمات التنسيقية الخاصة بتحرك القوافل الإنسانية .