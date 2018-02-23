دراسة: الإفراط في مشاهدة التلفزيون يزيد خطر حدوث جلطات صغيرة في الدم

نورة الشهري (صدى):

أثبتت دراسة جديدة أن الإفراط في مشاهدة التلفزيون يزيد خطر حدوث جلطات صغيرة في الدم، على الرغم من ممارسة التمارين الرياضية والتردد على صالة الجيم، حيث ترتبط كثرة مشاهدة التلفزيون بنمط الحياة المستقر الذي تترتب عليه مشاكل السمنة والسكري.

وقالت الدراسة : التمارين لا تقلل كثيراً من التأثير السلبي لمشاهدة التلفزيون على مدى 5 أو 6 ساعات متصلة كل يوم وتوصلت الدراسة التي أجريت في جامعة مينسوتا إلى أن الذين يشاهدون التلفزيون بإفراط يتضاعف لديهم خطر تكوّن جلطات الدم.

وأضافت الدراسة: وعلى الرغم من أن الأنشطة البدنية تساعد على تقليل الآثار السلبية لنمط الحياة المستقر، إلا أن الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة ” سيركوليشن ” المتخصصة في مشاكل الدورة الدموية قد وجدت أن التمارين لا تقلل كثيراً من التأثير السلبي لمشاهدة التلفزيون على مدى 5 أو 6 ساعات متصلة كل يوم.

وتحدث هذه الجلطات في الشرايين والأوردة الدقيقة، وتتسبب في 10 بالمائة من الوفيات الشهرية في الولايات المتحدة.