التعليق الأول لـ ” المالك ” على خسارة النصر

ماجد محمد(صدى):

قال رئيس مجلس إدارة نادي النصر سلمان المالك ، إن الفريق الأول لكرة القدم كان يلعب مستوى جيد يستحق به الفوز على الباطن في مبارة دور الثمانية من بطولة كأس الملك التي أقيمت مساء أمس الخميس .

وأكد ” المالك ” ، خلال حواره لبرنامج ” أكشن يا دوري ” ، إن نتيجة المباراة كانت قضاء وقدر من الله تعالى ، حيث علق قائلًا ” أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. مع احترامي للباطن لكن المباراة كانت على باب واحد لنا ” .

واستطرد رئيس العالمي قائلًا ” كدنا نفوز بـ4 أهداف لو تم استغلال نصف الفرص.. الخسارة درس قاسٍ لنا وكرة القدم لم تكن عادلة اليوم ” .

وتابع ” قدمنا كل شيء ماليًّا ومعنويًّا لكن لم يُحالفنا الحظ.. يجب أن نفكر بعقل ونحدد ما نريده للموسم القادم ” .

وطالب ” المالك ” ، جماهير النادي بعدم المبالغة في الغضب وإحباط لاعبي الفريق ، قائلًا ” لا يجب أن يكون الغضب مبالغًا فيه.. سنعطي الفرصة تدريجيًّا للنجوم الشباب حتى نهاية الموسم والأفضل سيستمر معنا.. سأعمل إلى آخر يوم من تكليفي برئاسة النصر للاستعداد للموسم القادم.. العمل يجب أن يكون تراكمياً ” .