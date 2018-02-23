بالفيديو.. احتفال رئيس نادي الباطن مع لاعبيه بالتأهل لنصف نهائي كأس الملك
احتفل رئيس نادي الباطن، ناصر الهويدي، اليوم الخميس، مع لاعبيه بعد التأهل لنصف نهائي كأس الملك بفوزه على النصر.
وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن من تسجيل هدف المباراة الوحيد في مرمى النصر عن طريق لاعبه المتألق جوناثان بينتيس، الذي نجح في هز شباك العالمي في الدقيقة 18 من أحداث الشوط الأول.
وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خسارة بثلاثية نظيفة أمام الباطن في منافسات الجولة الـ22 من دوري المحترفين، ليتراجع للمركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة.
وتمنت جماهير نادي النصر تحقيق الفوز على الباطن اليوم من أجل الاستمرار في بطولة كأس الملك والتتويج بالمسابقة المحلية، ولتعويض خسارة العالمي من الفريق السماوي في دوري المحترفين، ولكن كرر الباطن فوزه على النصر مُجددًا.
فيديو ..
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احتفال رئيس الباطن مع لاعبيه بعد التأهل لنصف نهائي كأس الملك على حساب النصر.
.#النصر #الباطن #الرياضة #السعودية
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— أخبار السعودية (@SaudiNews50) ٢٢ فبراير، ٢٠١٨
الواقع[ عدد التعليقات: 5777 ] نشر منذ 4 ساعات
الباطن اسم لن ينساه جمهور النثر
((ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6355 ] نشر منذ 4 ساعات
الف الف مبروك للباطن والى الحضيض للفقراوي ومن سيء الى اسواء
الشاعر[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهلون اكثر والله
فريق طموح منذو صعودة للمتاز مشاءالله
المستشار ابوناصر ماراح يقصر معكم
حظ اوفر للعالمي