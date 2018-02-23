بالفيديو.. احتفال رئيس نادي الباطن مع لاعبيه بالتأهل لنصف نهائي كأس الملك

طلال الغامدي(صدى):

احتفل رئيس نادي الباطن، ناصر الهويدي، اليوم الخميس، مع لاعبيه بعد التأهل لنصف نهائي كأس الملك بفوزه على النصر.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن من تسجيل هدف المباراة الوحيد في مرمى النصر عن طريق لاعبه المتألق جوناثان بينتيس، الذي نجح في هز شباك العالمي في الدقيقة 18 من أحداث الشوط الأول.

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خسارة بثلاثية نظيفة أمام الباطن في منافسات الجولة الـ22 من دوري المحترفين، ليتراجع للمركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة.

وتمنت جماهير نادي النصر تحقيق الفوز على الباطن اليوم من أجل الاستمرار في بطولة كأس الملك والتتويج بالمسابقة المحلية، ولتعويض خسارة العالمي من الفريق السماوي في دوري المحترفين، ولكن كرر الباطن فوزه على النصر مُجددًا.