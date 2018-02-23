بالفيديو.. مركز سلمان لإغاثة ينفذ 341 مشروعًا في 40 دولة

علي القحطاني (صدى):

قال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، إن مركز الملك سلمان للإغاثة نفذ 341 مشروعًا في 40 دولة مع 119 شريكًا ضيف هنا الرياض.

وأضاف الربيعة: انطلق مركز الملك سلمان للإغاثة بـ 274 مليون دولار وكوادر سعودية للتعاون مع كافة المنظمات الإنسانية والإغاثية في العالم.