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إعلان على سناب شهير يثير غضب السيدات

إعلان على سناب شهير يثير غضب السيدات
نورة الشهري (صدى):

أثار عرض حساب سنابي شهير، إعلان للوظائف العسكرية المعروضة للفتيات مصحوباً بصور مصممة غير أخلاقية تصور المرأة بشكل غير مقبول وخارج عن المألوف، استياء السيدات والفتيات.

وطالبت السيدات والفتيات بمحاسبة المسؤول عن تصميم والترويج لمثل هذه الإعلانات المسيئة.

 


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12 تعليق

[ عدد التعليقات: 7412 ] نشر منذ 4 ساعات

مو حذرو منه السناب الجديد انتبهن اللي عندها سناب☺😁

[ عدد التعليقات: 16203 ] نشر منذ 3 ساعات

وأنا اقول بحمله خلوه يجلس اجل 😆

[ عدد التعليقات: 5707 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حمليه يادنوووووووووووووووووووووووووووووو

[ عدد التعليقات: 5707 ] نشر منذ 2 ساعتين

نفسي اصدق ان ماعندكن سناب

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 8447 ] نشر منذ 2 ساعتين

صَـــــــــدِق يخــــــــوي اخصـــــائي فاضـــــي صَـــــــــدِق .=😊😊=

[ عدد التعليقات: 16203 ] نشر منذ 2 ساعتين

ما نحب نكذب صح جوجو 😅☺️

[ عدد التعليقات: 542 ] نشر منذ 2 ساعتين

يبيلكم تتعسكرون وتنزلون الميدان يالربعات..

[ عدد التعليقات: 7412 ] نشر منذ 1 ساعة

صح دنو❤😁عن نفسي والله موعندي ولو ابيه حملته بس كثير برامج مرتاح لها ولا ابيها☺العسكريه لهااهلها😁الله ينصرهم ويحميهم بكل مكان وزمان😊

[ عدد التعليقات: 3195 ] نشر منذ 1 ساعة

راعي انت عندك سناب … ومين تصور … الحنبزانه هانم 😂😂😂

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