إعلان على سناب شهير يثير غضب السيدات
أثار عرض حساب سنابي شهير، إعلان للوظائف العسكرية المعروضة للفتيات مصحوباً بصور مصممة غير أخلاقية تصور المرأة بشكل غير مقبول وخارج عن المألوف، استياء السيدات والفتيات.
وطالبت السيدات والفتيات بمحاسبة المسؤول عن تصميم والترويج لمثل هذه الإعلانات المسيئة.
☕☕☕ لست محرومه ولي رباً رحيم☕☕☕[ عدد التعليقات: 25261 ] نشر منذ 5 ساعات
طيب
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7412 ] نشر منذ 4 ساعات
مو حذرو منه السناب الجديد انتبهن اللي عندها سناب☺😁
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16203 ] نشر منذ 3 ساعات
وأنا اقول بحمله خلوه يجلس اجل 😆
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7412 ] نشر منذ 3 ساعات
وانا نفسك دنو❤اخر تفكيري والله😁
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16203 ] نشر منذ 3 ساعات
😅😘💕
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5707 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حمليه يادنوووووووووووووووووووووووووووووو
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5707 ] نشر منذ 2 ساعتين
نفسي اصدق ان ماعندكن سناب
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8447 ] نشر منذ 2 ساعتين
صَـــــــــدِق يخــــــــوي اخصـــــائي فاضـــــي صَـــــــــدِق .=😊😊=
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16203 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما نحب نكذب صح جوجو 😅☺️
zezu[ عدد التعليقات: 542 ] نشر منذ 2 ساعتين
يبيلكم تتعسكرون وتنزلون الميدان يالربعات..
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7412 ] نشر منذ 1 ساعة
صح دنو❤😁عن نفسي والله موعندي ولو ابيه حملته بس كثير برامج مرتاح لها ولا ابيها☺العسكريه لهااهلها😁الله ينصرهم ويحميهم بكل مكان وزمان😊
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 3195 ] نشر منذ 1 ساعة
راعي انت عندك سناب … ومين تصور … الحنبزانه هانم 😂😂😂