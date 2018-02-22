إعلان على سناب شهير يثير غضب السيدات

نورة الشهري (صدى):

أثار عرض حساب سنابي شهير، إعلان للوظائف العسكرية المعروضة للفتيات مصحوباً بصور مصممة غير أخلاقية تصور المرأة بشكل غير مقبول وخارج عن المألوف، استياء السيدات والفتيات.

وطالبت السيدات والفتيات بمحاسبة المسؤول عن تصميم والترويج لمثل هذه الإعلانات المسيئة.