بالفيديو.. جماهير النصر تعترض حافلة اللاعبين وتقذفها بالحجارة
عبر جماهير النصر عن غضبهم ، بعد انتهاء لقاء اليوم الخميس ، بخسارة العالمي أمام الباطن ، ضمن مباريات دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين .
وهاجم جماهير النصر حافلة اللاعبين وقاموا باعتراضها ورميها بالحجارة ، خاصةً بعد تكرار خسارة النادي من الباطن للمرة الثانية ، بعد الخسارة الأولى ضمن بطولات دوري المحترفين .
#فيديو 🔴
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جماهير نادي #النصر تعترض حافلة اللاعبين وترميها بالحجارة بعد خسارة النادي من #الباطن مرتين متتاليتين في الدوري والكأس.
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.#النصر_الباطن
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— خبر عاجل (@AjelNews24) ٢٢ فبراير، ٢٠١٨
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