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بالفيديو.. جماهير النصر تعترض حافلة اللاعبين وتقذفها بالحجارة

بالفيديو.. جماهير النصر تعترض حافلة اللاعبين وتقذفها بالحجارة
نواف السالم(صدى):

عبر جماهير النصر عن غضبهم ، بعد انتهاء لقاء اليوم الخميس ، بخسارة العالمي أمام الباطن ، ضمن مباريات دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين .

وهاجم جماهير النصر حافلة اللاعبين وقاموا باعتراضها ورميها بالحجارة ، خاصةً بعد تكرار خسارة النادي من الباطن للمرة الثانية ، بعد الخسارة الأولى ضمن بطولات دوري المحترفين .


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