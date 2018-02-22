بالفيديو.. جماهير النصر تعترض حافلة اللاعبين وتقذفها بالحجارة

نواف السالم(صدى):

عبر جماهير النصر عن غضبهم ، بعد انتهاء لقاء اليوم الخميس ، بخسارة العالمي أمام الباطن ، ضمن مباريات دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين .

وهاجم جماهير النصر حافلة اللاعبين وقاموا باعتراضها ورميها بالحجارة ، خاصةً بعد تكرار خسارة النادي من الباطن للمرة الثانية ، بعد الخسارة الأولى ضمن بطولات دوري المحترفين .