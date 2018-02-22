بالصور.. العثور على جثمان مواطن وانتشاله من البحر بالخفجي

علي القحطاني (صدى):

أكد المتحدث الإعلامي لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية ، إن فرق البحث والإنقاذ بقطاع الخفجي ، نجحت في العثور على جثمان مواطن ، حيث قامت بانتشاله من مسافة تبعد حوالي 600 متر ، عن الشاطئ ، وذلك مساء يوم أمس الأربعاء .

وجاء ذلك ، بعدما تلقت غرفة القيادة والسيطرة ، بلاغًا يفيد بفقد أحد الأشخاص المصرح لهم بالتنزه على الشاطئ بالقرب من مركز منيفة بقطاع الخفجي منذ أكثر من أسبوع .

وأشار المتحدث ، إلى أنه تم تكليف فرق البحث والإنقاذ والدوريات الساحلية والزوارق المطاطية بحرس الحدود فور تلقي البلاغ ، بعمليات البحث بمشاركة طيران الأمن ، حيث استمر التحري والبحث لمدة إحدى عشر يومًا ، حتى تم العثور في النهاية على جثمان المفقود وتسليمه لجهات الاختصاص بعد انتشاله لاستكمال الإجراءات النظامية .

وطالب المتحدث الإعلامي ، جميع الصيادين والمتنزهين في المنطقة ، باستخدما وسائل السلامة واتباع تعليمات حروس الحدود ، والاتصال على هاتف الطوارئ عند الضرورة وهو 994 للمساعدة .