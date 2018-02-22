بالفيديو.. جماهير النصر ترمي اللاعبين بالأحذية وعلب المياة
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لجماهير النصر وهي تحيي لاعبي الباطن وترمي لاعبين فريقها بالأحذية وعلب المياه لحظة خروجهم من الملعب اليوم الخميس.
وانتهى لقاء النصر والباطن ، بفوز الأخير خلال لقاء اليوم الخميس ، ضمن مباريات دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، بهدف نظيف دون رد.
جماهير #النصر تحيي لاعبي #الباطن وترمي لاعبين فريقها بالأحذية وعلب المياه لحظة خروجهم من الملعب. (دوري بلس) pic.twitter.com/YPHn1sQrlh
— هاشتاق السعودية (@HashKSA) ٢٢ فبراير، ٢٠١٨
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