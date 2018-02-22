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بالفيديو.. جماهير النصر ترمي اللاعبين بالأحذية وعلب المياة

بالفيديو.. جماهير النصر ترمي اللاعبين بالأحذية وعلب المياة
ماجد محمد(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لجماهير النصر وهي تحيي لاعبي الباطن وترمي لاعبين فريقها بالأحذية وعلب المياه لحظة خروجهم من الملعب اليوم الخميس.

وانتهى لقاء النصر والباطن ، بفوز الأخير خلال لقاء اليوم الخميس ، ضمن مباريات دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، بهدف نظيف دون رد.


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