” سيبايوس ” يهدد زيدان بكشف الحقائق أمام الإعلام

ماجد الأشرم(صدى):

هدد النجم الإسباني داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد، مدربه زين الدين زيدان، بكشف كافة التفاصيل التي لا يعلم عنها الإعلام إذا لم يغير من طريقة تعامله معه.

ودفع زيدان باللاعب الموهوب البالغ من العمر 21 عاماً لمدة 30 ثانية فقط أمام ليغانيس يوم أمس الأربعاء، بعدما استبعده عن مباريات كثيرة، وهو ما اعتبره مراقبون نهاية لمشوار لاعب ريال بيتيس السابق.

وكان من المتوقع أن يبدأ سيبايوس أساسياً أمام ليغانيس نظراً لغياب العديد من اللاعبين في ريال مدريد، لكنه بقي على مقاعد البدلاء.

وسبق أن أخبر داني المقربين منه بأنه سيرحل عن صفوف ريال مدريد إذا استمر زيدان مدرباً للفريق الموسم المقبل، كما حاول العودة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة.

وقالت صحيفة ” دياريو قول ” ، ” يعرف سيبايوس أن الرئيس فلورنتينو بيريز الذي خطفه من برشلونة يرغب بتجديد الفريق وزيادة عدد اللاعبين الإسبان، لكنه يعلم تماماً بأن زيدان لا يريده ولا يراه ضمن مخططاته ” .

وقال سيبايوس لزيدان، ” إذا لم تتغير طريقة معاملتك معي فإني سأكشف كل شيء، ومن ذلك ما يحدث في التدريبات لأنك تترك مساعديك يعملون كل شيء بينما تلتفت إلى أولادك وتبحث عن تطويرهم، كما تمنحهم فرصة التواجد في الفريق الأول على حساب لاعبين أحق منهم، وهذا أحد أسباب غضب اللاعبين من قراراتك ” .

وبحسب الصحيفة فإن إيسكو أحد أكبر المناصرين لداني سيبايوس، بالإضافة إلى مجموعة الشباب الذين يرون أن زيدان لا يمنحهم حقهم وهم فاييخو وبورخا مايورال وماركوس يورينتي.