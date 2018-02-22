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فرنسا: استمرار حبس حفيد مؤسس جماعة الإخوان بتهمة الاغتصاب

فرنسا: استمرار حبس حفيد مؤسس جماعة الإخوان بتهمة الاغتصاب
باريس(صدى):

جددت محكمة استئناف باريس ، اليوم الخميس ، حبس المفكر السويسري طارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان ، والمتهم بالاغتصاب ، حيث رفضت الطعن الذي تقدم به من أجل إطلاق سراحه لأسباب صحية .

وكلفت المحكمة خبيرًا طبيًا ، أكد أن الوضع العصبي السريري لـ ” رمضان ” ، لا يشكل تعارضًا مع قرار المحكمة باحتجازه في سجن فلوري ميروجيس بباريس .

وأوضح المفكر السويسري ، إنه يعاني من التصلب اللوحي ، فيما لفتت مصادر مقربة منه أنه اشتكى من آلام وتقلصات عضلية وتنمل في الأطراف ، فور نقله إلى السجن .

 


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