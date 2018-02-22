القبض على ” أربعيني ” سرق مركبات بالمنطقة الصناعية

علي العنزي(صدى):

نجحت شرطة القريات ، في إلقاء القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر ، سرق عدد من المركبات المتوقفة في المنطقة الصناعية ، وقام بتشليحها واستغلال قطعها لمركبة أخرى ، وبيع ما تبقى منها من قطع غيار .

ومن جانبه ، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة الجوف ، المقدم يزيد بن سعود النومس ، إن شرطة محافظة القريات تلقت بلاغًا من مواطنين عن تعرض مركباتهم المتوقفة بالمنطقة الصناعية بالمحافظة للسرقة ، دون أن يوجهوا أصابع الاتهام لأي شخص .

وتابع ” النومس ” قائلًا ” على الفور جرى تكثيف التحريات التي نتج منها ضبط مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد ثبوت تورطه بسرقة تلك المركبات وقيامه بتشليحها واستخدام أجزاء من قطع غيارها لمركبة أخرى وبيع القطع المتبقية، حيث أقرَّ بذلك وجرى إيقافه وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص ” .