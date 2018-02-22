بالصور.. المنتخب الوطني يواصل استعداداته في جدة

طلال الغامدي(صدى):

أجرى المنتخب الوطني الاول تدريباته اليوم الخميس على ملعب الرديف في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنماج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء تلاها مران على التمرير ليعمد بعدها المدير الفني خوان انطونيو بيتزي إلى تطبيق عدد من الجمل التكتيكية في مساحات صغيرة.

ويتكمل المنتخب الوطني تدريباته غدًا الجمعة في حصة مسائية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.