  • الخميس 22

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بالصور.. إصابة 12 شخصًا إثر انهيار عقار قديم بالقاهرة

بالصور.. إصابة 12 شخصًا إثر انهيار عقار قديم بالقاهرة

بالصور.. إصابة 12 شخصًا إثر انهيار عقار قديم بالقاهرة
القاهرة(صدى):

سقط عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة منشأة ناصر في مصر ، اليوم الخميس ، مما أدى إلى إصابة 12 شخصًا بجروح وكسور .

وتبحث قوات الحماية المدنية عن بقية المفقودين حتى الآن تحت الأنقاض ، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلامية مصرية .

وأوضحت تقارير إعلامية ، أن قوات الأمن لا تزال تعمل حاليًا على استخراج سكان العقار المنهار ، لافتة إلى أنه تم إنقاذ عدد من المصابين بكسور وجروح في مناطق متفرقة بالجسد ، ولم تظهر حالات وفاة حتى الآن .

ولا يزال البحث والتحقيق مستمر لمعرفة أسباب انهيار العقار ، والتحري عن وجود سكان أسفله .

 


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *