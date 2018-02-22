بالصور.. إصابة 12 شخصًا إثر انهيار عقار قديم بالقاهرة

القاهرة(صدى):

سقط عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة منشأة ناصر في مصر ، اليوم الخميس ، مما أدى إلى إصابة 12 شخصًا بجروح وكسور .

وتبحث قوات الحماية المدنية عن بقية المفقودين حتى الآن تحت الأنقاض ، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلامية مصرية .

وأوضحت تقارير إعلامية ، أن قوات الأمن لا تزال تعمل حاليًا على استخراج سكان العقار المنهار ، لافتة إلى أنه تم إنقاذ عدد من المصابين بكسور وجروح في مناطق متفرقة بالجسد ، ولم تظهر حالات وفاة حتى الآن .

ولا يزال البحث والتحقيق مستمر لمعرفة أسباب انهيار العقار ، والتحري عن وجود سكان أسفله .