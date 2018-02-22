جماهير الأهلي تستقبل الهداف بوسوم ” تيفو السومة التاريخي “

نواف السالم(صدى):

أطلقت جماهير النادي الأهلي، وسومًا يحمل اسم ” تيفو السومة التاريخي” على ” تويتر ” ، استعدادًا لعودة هداف الفريق الأول لكرة القدم، السوري عمر السومة للمشاركة في المباريات.

وتصدر الوسوم قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة في المملكة، بعد تدشينه بوقت قصير، نظرًا للتفاعل الجماهيري الكبير، ورغبة مُحبي الراقي في تجهيز الاستقبال الأمثل للنجم عمر السومة.

يُذكر أن عمر السومة خضع لعملية جراحية في مدينة ميونيخ الألمانية، في شهر ديسمبر الماضي، ومن المتوقع عودته للمشاركة في المباريات قريبًا.