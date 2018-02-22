” معلمي الليلي ” يصابون بالإحباط لتأخر صرف رواتبهم بالدوادمي

عادل الحربي (صدى):

أعرب عدد من معلمي المدارس الليلية عن غضبهم ، من إدارة التعليم في الدوادمي ، بسبب تأخرها في صرف رواتبهم منذ حوالي ستة أشهر .

وأشار المعلمين ، إلى أنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ بداية الفصل الدراسي الأول ، وهو ما جعل حالة من الإحباط واليأس تخيم عليهم ، وفقًا لما ذكروه .

ولجأ عدد من بينهم إلى التهديد بالاستقالة ، وعدم التسجيل في السنوات المقبلة للتدريس خلال الفترة المسائية ، إذا استمر الوضع لما هو عليه في تأخر صرف الرواتب .

وطالبوا إدارة تعليم الدوادمي ، بضرورة الإسراع في إيداع الرواتب داخل حساباتهم ، حتى تحفزهم على العمل وتقديم المزيد من الجهد والعطاء .