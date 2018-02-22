ظاهرة نادرة.. طفل يبيض كالدجاج ويحير العلماء

جاكرتا(صدى):

حير طفل إندونيسي العلماء بسبب معاناته من حالة صحية غريبة، جعلته يبيض كالدجاج، في واقعة نادرة ربما تكون الحالة الوحيدة بالعالم.

وقال الصبي ويدعى أكمل 14 عاماً، من ولاية غوا الإندونيسية، إنه يعاني من حالة صحية غير عادية تجعله يضع البيض بين الحين والآخر.

وأضاف أن هذه الحالة بدأ يعاني منها في عام 2016، وتأتي على شكل نوبات من الألم؛ ما اضطر الصبي للذهاب إلى المستشفى عدة مرات، وقد وضع الصبي مؤخراً بيضتين دفعة واحدة على مرأى من الأطباء الذين وصفوا حالته بأنها معجزة.

وقال والد الصبي: ” لقد وضع ابني 18 بيضة خلال عامين، وفي المرة الأخيرة وضع بيضتين دفعة واحدة ” .

ويقول الأطباء، إنه من المستحيل أن يتشكل البيض داخل جسم الإنسان، وشكك متحدث باسم المستشفى فيما يحدث، وقال إن الصبي ربما يقوم بإدخال البيض عمداً إلى جسمه.

من جانبه نفى والد الصبي ادعاءات الأطباء، وأكد أن البيض يتشكل في جوف الصبي بشكل طبيعي، وقد قام الأطباء بالحجر الصحي على المراهق؛ لدراسة حالته في مستشفى الشيخ يوسف في ولاية غوا.