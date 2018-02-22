سفير المملكة باليمن: الحكومة لن تدخر جهدًا في مساعدة المغتربين اليمنيين

فهمي محمد(صدى):

قال سفير المملكة باليمن محمد سعيد آل جابر إن حكومة المملكة لن تدخر جهدًا في مساعدة المغتربين اليمنيين وبحث سبل مساعدتهم في إطار القرارات المتخذة والقوانين السعودية، وأخذًا بعين الاعتبار طبيعة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين والظروف التي تمر بها اليمن.

واعتبرت صحيفة يمنية تصريحات السفير، التي أكّد فيها أن المغترب اليمني في المملكة يحظى باهتمام ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بصورة خاصة بحكم الجوار والروابط والأهداف المشتركة والأوضاع التي تمر بها اليمن ” ، إشارة الى إمكانية استثناء المغتربين في المملكة.

ويذكر أن نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية رئيس لجنة متابعة أوضاع المغتربين، عبد الملك المخلافي، بحث مع السفير سبل معالجة أوضاع المغتربين المستجدة مؤخرًا في ضوء الإجراءات المتخذة التي شملت الجاليات الأجنبية في المملكة.