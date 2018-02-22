مصدر مسؤول: برنامج تحسين نمط الحياة قيد الدراسة ولا يحق لهيئة الترفيه التدخل

نايف السالم(صدى):

صرح مصدر مسؤول لوكالة الأنباء السعودية، أن برنامج تحسين نمط الحياة لا يزال قيد الدراسة ولم يتم اعتماده بعد، وبالتالي فإنه لا يحق لمعالي رئيس الهيئة العامة للترفيه التصريح عن ذلك بأي حال من الأحوال.

وأهاب المصدر بكافة الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بضرورة التقيد التام بصلاحياتها النظامية عند التصريح لوسائل الإعلام، داعياً الوسائل الإعلامية إلى استقاء الأخبار من الجهات الرسمية المختصة وفقاً للصلاحيات والأنظمة الرسمية.