مصدر مسؤول: برنامج تحسين نمط الحياة قيد الدراسة ولا يحق لهيئة الترفيه التدخل
صرح مصدر مسؤول لوكالة الأنباء السعودية، أن برنامج تحسين نمط الحياة لا يزال قيد الدراسة ولم يتم اعتماده بعد، وبالتالي فإنه لا يحق لمعالي رئيس الهيئة العامة للترفيه التصريح عن ذلك بأي حال من الأحوال.
وأهاب المصدر بكافة الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بضرورة التقيد التام بصلاحياتها النظامية عند التصريح لوسائل الإعلام، داعياً الوسائل الإعلامية إلى استقاء الأخبار من الجهات الرسمية المختصة وفقاً للصلاحيات والأنظمة الرسمية.
برر[ عدد التعليقات: 801 ] نشر منذ 26 دقيقة
هووووو شمس شارزة (شارقه )
رااايق[ عدد التعليقات: 3805 ] نشر منذ 13 دقيقة
نمط الحياة لن يتغير * مدام الناس بعيده ذكر الله **
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﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ﴾.