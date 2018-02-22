الجعفري: مصير الغوطة الشرقية سيكون مثل ” حلب “

دمشق(صدى):

اتهم المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، واشنطن وباريس ولندن بمحاولة التعدي على سوريا، فيما اتهم الأمم المتحدة بتجاهل المعلومات التي تقدمها دمشق بشأن الهجمات في سوريا.

ونفى ” الجعفري ” ، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، أن يكون النظام في دمشق قد استخدم الأسلحة الكيميائية ويتهم المعارضة باستعمالها، مهاجمًا أجهزة الأمم المتحدة ويكذب تقاريرها.

ووصف المندوب السوري في الأمم المتحدة، القصف في الغوطة الشرقية بالدفاع عن النفس والحق السيادي، متابعًا: ” سمحنا بدخول الغذاء والدواء للغوطة الشرقية ” ، مؤكدًا أن هناك ” جنون إرهابي ” يحصل في الغوطة الشرقية ويجب وقفه فورا.