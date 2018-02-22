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” العواد ” : لا يحق لأي جهة التدخل في عمل هيئة الثقافة

” العواد ” : لا يحق لأي جهة التدخل في عمل هيئة الثقافة
علي القحطاني (صدى):

أكد وزير الثقافة والإعلام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة ، الدكتور عواد بن صالح العواد ، إن كل ما يوكل للهيئة العامة للثقافة ، لا يحق لأي جهة التحدث بشأنه .

وأشار ” العواد ” ، إلى أن ما تم تداوله اليوم الخميس فيما يتعلق بدار الأوبرا وبنائها والتصاريح الخاصة بها ، يمثل تدخلًا غير مقبول في عمل الهيئة العامة للثقافة من قبل رئيس الهيئة العامة للترفيه .

وناشد وزير الثقافة ، جميع وسائل الإعلام بضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الموثوقة والمعتمدة فقط .

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 14710 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب

[ عدد التعليقات: 14710 ] نشر منذ 2 ساعتين

اهم شي انت عندك خبر

[ عدد التعليقات: 14710 ] نشر منذ 2 ساعتين

لانهم صايرين يلعبون بكيفهم قلنا لايكون من وراك

[ عدد التعليقات: 14710 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله الله فيهم

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