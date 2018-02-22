” العواد ” : لا يحق لأي جهة التدخل في عمل هيئة الثقافة

علي القحطاني (صدى):

أكد وزير الثقافة والإعلام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة ، الدكتور عواد بن صالح العواد ، إن كل ما يوكل للهيئة العامة للثقافة ، لا يحق لأي جهة التحدث بشأنه .

وأشار ” العواد ” ، إلى أن ما تم تداوله اليوم الخميس فيما يتعلق بدار الأوبرا وبنائها والتصاريح الخاصة بها ، يمثل تدخلًا غير مقبول في عمل الهيئة العامة للثقافة من قبل رئيس الهيئة العامة للترفيه .

وناشد وزير الثقافة ، جميع وسائل الإعلام بضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الموثوقة والمعتمدة فقط .