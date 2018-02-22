” العواد ” : لا يحق لأي جهة التدخل في عمل هيئة الثقافة
أكد وزير الثقافة والإعلام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة ، الدكتور عواد بن صالح العواد ، إن كل ما يوكل للهيئة العامة للثقافة ، لا يحق لأي جهة التحدث بشأنه .
وأشار ” العواد ” ، إلى أن ما تم تداوله اليوم الخميس فيما يتعلق بدار الأوبرا وبنائها والتصاريح الخاصة بها ، يمثل تدخلًا غير مقبول في عمل الهيئة العامة للثقافة من قبل رئيس الهيئة العامة للترفيه .
وناشد وزير الثقافة ، جميع وسائل الإعلام بضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الموثوقة والمعتمدة فقط .
alfahd42[ عدد التعليقات: 14710 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
alfahd42[ عدد التعليقات: 14710 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهم شي انت عندك خبر
alfahd42[ عدد التعليقات: 14710 ] نشر منذ 2 ساعتين
لانهم صايرين يلعبون بكيفهم قلنا لايكون من وراك
alfahd42[ عدد التعليقات: 14710 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله الله فيهم