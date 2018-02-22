” تقنية ” تشارك في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي ” أفد “

سعيد العجل(صدى):

تشارك الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني ” تقنية ” وشركاتها التابعة في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي (أفد) الذي سيقام خلال الفترة من 25 فبراير – 3 مارس في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من وزارة الدفاع. تحت رعاية خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله.

حيث ستعرض ” تقنية ” منتجات وخدمات ستة من شركاتها التابعة وهي: تقنية الفضائية، تقنية للطيران، تقنية الدفاع والأمن، تقنية للخدمات، تقنية للأنظمة الآلية الذكية وتقنية لأمن المعلومات، وستعرض الشركات ملف أعمالها فيما يتعلق بتوطين الصناعات الدفاعية وطائرات النقل وابتكاراتها في مجالات أنظمة الحرب الإلكترونية. وستسعى “تقنية” من خلال المعرض لاستقطاب فرص تعاون تهدف إلى توطين سلاسل القيمة وتكوين شراكات استراتيجية تدعم الصناعات العسكرية السعودية ونشاط البحث والتطوير في المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني ” تقنية ” أ. علي بن عبد الله العايد بأن مشاركة شركة تقنية وشركاتها التابعة تأتي سعياً من “ تقنية ” إلى مواصلة العمل كمحفز تقني للاقتصاد المستدام للمملكة في ظل أجواء الاقتصاد العالمية المواتية. كما واضح العايد بأن شركة تقنية على قناعة بأن معرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار (أفد) من أهم المعارض الوطنية. وأكد أن من خلال مشاركتنا بهذه الشركات نأمل أن نضيف للصناعة المحلية ونقدم منتجات متقدمة تفي باحتياجات قواتنا المسلحة.

وشركة “تقنية” هي شركة مملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة وتهدف إلى إطلاق مشاريع ومبادرات نوعية للإسهام في نقل وتوطين التقنية وتنويع مصادر الاقتصاد وتوفير فرص وظيفية تتطلب مهارات عالية، ولتحقيق أهداف المملكة طويلة الأجل ومواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030.