بالصور.. ” السياحة ” تنظم رحلة لطلاب ثانوية الملك سلمان

محمد الشرافاء(صدى):

نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ضمن البرنامج الوطني ” عيش السعودية ” وبالتعاون مع وزارة التعليم رحلة تكريمية للطلاب المتفوقين والمتميزين دراسياً استمرت لثلاثة ايام لـ (٣٠) طالباً من طلاب مدرسة الملك سلمان الثانوية من محافظة وادي الدواسر الى مدينة الرياض.

وقام الطلاب خلال الرحلة بالعديد من الزيارات لمرافق تنموية في مدينة الرياض، وذلك لإثراء الحصيلة المعرفية لديهم، حيث اشتمل برنامج الرحلة لزيارة مترو الرياض والتعرف على المشروع المستقبلي للرياض إضافة إلى زيارة الدرعية القديمة ممثلة في حي البجيري وزيارة للجنادرية، وأيضاً برج المملكة، كما شهدت الرحلة زيارة متحف صقر الجزيرة للطيران وعدد من الأماكن السياحية في مدينة الرياض.

فيما أعرب قائد المدرسة منير بن عميقان الشرافاء والطلاب المشاركين في الرحلة عن شكرهم وامتنانهم للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني و لمدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر صقر بن فهاد الصقر على هذه اللفتة التربوية بتكريمهم ودعمهم بإقامة مثل هذه الرحلات المميزة التي تدعم تميزهم وإبداعاتهم و إتاحة الفرصة لهم للتعرف على المملكة ، مما يعزز من حبهم وعشقهم لوطنهم، واعتزازهم بما تتمتع به المملكة من تراث وحضارة وما تقدمه الدولة من جهود في تطوير مناطق المملكة.

من جانبه أشار منسق برنامج عيش السعودية بتعليم وادي الدواسر ماجد آل عبّاد بأن برنامج عيش السعودية تنفذه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع وزارة التعليم، والهيئة العامة للرياضة، وأرامكو السعودية، وجهات أخرى ، حيث بين أن البرنامج يهدف إلى تعزيز مواطنة الشباب وانتمائهم لوطنهم من خلال مشاركتهم في رحلات تمكنهم من معرفة وطنهم وتاريخه بشكل أعمق، وتسهم في تقوية ارتباطهم به؛ ليسهموا في بناء الوطن والمحافظة على مكتسباته ووحدته ومنجزاته والإسهام في بناء مستقبله و وضح أنه سيتم استهداف مدارس آخرى من محافظتي وادي الدواسر و السليل في الأيام القادمة للمشاركة في رحلات لمختلف أرجاء الوطن.