المعارضة القطرية تناشد اليمنيين بالانتفاضة ضد عملاء ” تميم “

طلال الضوي(صدى):

أعلنت المعارضة القطرية، اليوم الخميس، أنها تضامن مع الشعب اليمني الشقيق الذي يناضل من أجل القضاء على إرهابيي ولاية الفقيه وفي الوقت نفسه يواجه اشرس عملية غدر داخلي يقودها تنظيم الإخوان الإرهابي العميل للنظام القطري.

وأضافت المعارضة، عبر حسابها على موقع ” تويتر ” ، أن ” المعلومات التي تصلنا يوميا عن انتهاك النظام القطري لقرارات الشرعية الدولية الداعية لتثبيت الاستقرار في اليمن ومنع انتشار التطرف والارهاب فيه ” .

وأشارت المعارضة، إلى أن ” عملاء تميم في اليمن من إخوان وداعشيين يحصلون أسبوعيا على مئات الآلاف من الدولارات لكي يقوضوا المساعي الدولية والعربية لتمكين اليمنيين من العيش بأمآن ” .

وتابعت: ” الاموال تصل الى هؤلاء من اخوان الخارج وعبر شخصيات يمنية تدعي للأسف انها حريصة على أمن بلادها ، لكنها هي ليست الا من مدرسة تميم المنافقة. وكل هؤلاء يعملون على اطلاق اكبر حملة تشويه ضد الحريصين على تطور اليمن وشعبه ” .

وناشدت المعارضة، اليمنين ان ينتفضوا على عملاء تميم من إخوان ومتطرفين أينما وجدوا في مناطق الشرعية فهم حوثيو الداخل المرتبطين بمنظومة حلف الشر القطري الإيراني التركي.