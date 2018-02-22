مدرب ليفانتي يوضح حقيقة استبعاد ” المولد ” لنهاية الموسم

ماجد محمد(صدى):

تداولت حسابات رياضية مؤخرًا خبرًا خاطئًا حول استبعاد المدير الرياضي لنادي ليفانتي الإسباني ” بلانكو ” ، للاعب فهد المولد حتى نهاية الموم ، حيث ترجمت حديث المدرب بصورة خاطئة .

وكان ” بلانكو ” قد أشاد بالمستوى الجيد الذي يشكل أداء ” المولد ” ، وبالقدرات المرتفعة التي يمتلكها ، فضلًا عن السرعة والمهارة الجيدة .

ولفت المدرب الفني لليفانتي، إلى أن العامل الاقتصادي كان له دور مهم جدًا في إتمام صفقة فهد المولد في الميركاتو الشتوي ، خاصةً بعدما تابع النادي الإسباني اللاعب ووجده مفيدًا من الناحية الرياضية للفريق .

وأوضح المدرب الفني للفريق الإسباني ، أن اللاعب ” المولد ” ، شارك أساسيًا في المباراة الودية الأولى ضد أوفا الروسي، وأثبت مستواه الجيد ومهاراته المرتفعة ، ولكنه بحاجة للتطوير بصورة أكبر في التمرير والتمركز داخل المستطيل الأخضر .