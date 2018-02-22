مدرب ليفانتي يوضح حقيقة استبعاد ” المولد ” لنهاية الموسم
تداولت حسابات رياضية مؤخرًا خبرًا خاطئًا حول استبعاد المدير الرياضي لنادي ليفانتي الإسباني ” بلانكو ” ، للاعب فهد المولد حتى نهاية الموم ، حيث ترجمت حديث المدرب بصورة خاطئة .
وكان ” بلانكو ” قد أشاد بالمستوى الجيد الذي يشكل أداء ” المولد ” ، وبالقدرات المرتفعة التي يمتلكها ، فضلًا عن السرعة والمهارة الجيدة .
ولفت المدرب الفني لليفانتي، إلى أن العامل الاقتصادي كان له دور مهم جدًا في إتمام صفقة فهد المولد في الميركاتو الشتوي ، خاصةً بعدما تابع النادي الإسباني اللاعب ووجده مفيدًا من الناحية الرياضية للفريق .
وأوضح المدرب الفني للفريق الإسباني ، أن اللاعب ” المولد ” ، شارك أساسيًا في المباراة الودية الأولى ضد أوفا الروسي، وأثبت مستواه الجيد ومهاراته المرتفعة ، ولكنه بحاجة للتطوير بصورة أكبر في التمرير والتمركز داخل المستطيل الأخضر .
alfahd42[ عدد التعليقات: 14710 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعتبره فشل للخطه
alfahd42[ عدد التعليقات: 14710 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذا مايلعبون كلهم اللي راحو اذا هذا فشل للخطه
رااايق[ عدد التعليقات: 3805 ] نشر منذ 2 ساعتين
الفلووووس **** كانت مطلب للنادي *** حصل خير * هههههه