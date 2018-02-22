بالصور.. بطاقة ” الهوية الوطنية ” لأطفال الجنادرية

سعيد العجل(صدى):

جذب ركن الأطفال في جناح وكالة الأحوال المدنية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” العديد من العوائل التي حرصت على استخراج بطاقة الهوية الوطنية ” الغير رسمية ” لأطفالهم والتي تحتوي على الاسم و الصورة وتاريخ الميلاد ومكان الولادة.

ويضم ركن الأطفال داخل الجناح لوحات وتصاميم تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والإنتماء لدى الأطفال ، وتعليم النشء المحافظة على الوثائق الرسمية مستقبلاً ، كما تقدم رسالة لأولياء الأمور بأهمية استخراج الهوية الوطنية لأبناءهم عند بلوغ السن القانونية وتسجيلهم فور ولادتهم.

هذا وقدم جناح وكالة الأحوال المدنية عرضاً لأحدث الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى عربتين تابعه للاحوال المدنية تمكن زوار المهرجان من تنفيذ كامل الخدمات التي يحتاجها المواطن عبر الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية.