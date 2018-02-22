بالصور.. صحة الرياض تطلق مبادرة ” جيناكم ” خلال الإجازة الأسبوعية

سعيد العجل(صدى):

تزامنا مع شعار خادمي المرضى والمجتمع الذي اطلقته الصحه العامه بالرياض ومنسوبيها عليهم انطلقت مبادره جيناكم استجابه لنداء المواطنين بتقديم خدمات تعزيز الصحة لهم في اوقات الاجازة الاسبوعيه وبالاماكن الترفيهة والبداية من منتزه الثمامة ( الخزام ) والتي تستمر لمدة يومين الخميس والجمعة.

تأتي هذه الحملة في إطار برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، بهدف تحسين نمط الحياة لكافة أفراد المجتمع السعودي بكافة شرائحة وإيمانا برسالة وزارة الصحة ممثلة بالصحة العامة بمنطقة الرياض وهي تضطلع بالمهام الوقائية والعلاجية والتأهيلية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية تضع نصب أعينها أهمية التوعية والتثقيف الصحي وهو ما دعاها لإقامة الحملات المختلفة وذلك بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة ولعل ما تقوم به الصحة العامة بمنطقة الرياض من خلال اقامة حملات التوعية لإضافة مهمة لتلك الجهود من أجل تعزيز صحة المجتمع والحد من انتشار ومكافحة الأمراض السارية غير المعدية.

تهدف هذه الحملة الى الوصول الى كافة فئات وشرائح المجتمع السعودي خاصة فئة الشباب منهم لذلك فقد ركزت من خلال طرحها لبرامجها الوصول الى جميع تلك الفئات من خلال تقديم تدخلات وأنشطة مختلفة تستهدف كافة شرائح المجتمع من فحص مبكر عن السكري وضغط الدم والسمنة وتقديم المشورة الطبية والفحص الطوعي والتطعيم ضد الإنفلونزا مع تواجد فريق للتعامل مع الحالات الاسعافية الطارئة.

