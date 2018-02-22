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  • نشر : منذ 14 دقيقة
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  • حوادث

الدفاع المدني يخمد حريقًا اندلع بمدرسة في أحد رفيدة

الدفاع المدني يخمد حريقًا اندلع بمدرسة في أحد رفيدة
أبها(صدى):

نشب حريق بمدرسة صفوان المتوسطة في أحد رفيدة اليوم الخميس ، بأحد الفصول في الطابق الثالث ، بعد انتهاء الدوام المدرسي وانصراف الطلاب .

ووصل دخان الحريق إلى السكان المجاورين للمدرسة ، حيث لاحظوا انبعاث الأدخنة من نوافذ المدرسة ، وقاموا بالاتصال على الفور بالدفاع المدني ، الذي نجح في إخماد الحريق .

ولم يصل ضرر الحريق إلى كافة المبنى المدرسي ، حيث انحصر داخل الفصل ، وباشر الحادث الدفاع المدني ، بحضور مدير الشؤون التعليمية بأحد رفيدة ، ووكيل المدرسة .

وتبين نتيجة الحريق في تقرير الدفاع المدني بعد التحقيق والتحري ، أن السبب هو التماس كهربائي وقع بأحد الفصول .

 


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[ عدد التعليقات: 14681 ] نشر منذ 11 دقيقة

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