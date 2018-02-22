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بالفيديو.. مواطن يوثق مقطعًا لعامل بمطعم يسحب أغنام نافقة

بالفيديو.. مواطن يوثق مقطعًا لعامل بمطعم يسحب أغنام نافقة
نايف العضياني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو قام بتصويره أحد المواطنين ، لعامل بمطعم من الجالية اليمنية ، وفقًا لما أوضحه صاحب المقطع المصور ، وهو يسحب مجموعة من الأغنام .

وأوضح المقطع ، العامل وهو يسحب مجموعة من الأغنام النافقة ، والتي ذكر صاحب المقطع أنها على طريق القصيم .

الجدير بالذكر ، أنه لم يتسنى لـ ” صدى ” أن تتأكد حتى الآن من مكان أو تاريخ أو زمن وقوع هذه الحادثة وبقية تفاصيلها .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 14681 ] نشر منذ 12 دقيقة

حسبي الله عليهم من عماله

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