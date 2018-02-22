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بالفيديو.. مريم رجوي: النساء انتفضن من أجل تحرير إيران بكأملها

بالفيديو.. مريم رجوي: النساء انتفضن من أجل تحرير إيران بكأملها
طهران(صدى):

قالت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، النساء لم يخرجن إلى الشوارع ليطلبن شيئًا من النظام؛ وانما خرجن من أجل إزالة نظام الملالي.

وأضافت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، النساء لم ينتفضن من أجل الحرية لأنفسهن فقط، وانما انتفضن من أجل تحرير إيران بكاملها.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 14681 ] نشر منذ 14 دقيقة

وين الرجال ذبحهم الايراني

[ عدد التعليقات: 14681 ] نشر منذ 14 دقيقة

وين الرجال ذبحهم الايراني

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