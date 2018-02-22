الكونجرس يطالب ببدء التحقيق بشأن عمليات تجسس الجزيرة

واشنطن(صدى):

أعلنت مصادر إعلامية عن مطالبة فريق من المشرعين المنتمين للحزبين الجمهور والديمقراطي في الولايات المتحدة، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببدء تحقيقات بشأن قيام قناة الجزيرة القطرية بتمويل عمليات تجسس سرية استمرت لمدة شهر كامل ضد اليهود الأمريكيين.

وقالت المصادر إن مجموعة من النواب، بينهم جوش غوتيمير ولي زيلدين، بعثوا برسالة صريحة إلى وزارة العدل في إدارة ترامب بفتح تحقيق عاجل بشأن ممارسات القناة القطرية المتمثلة في مراقبة وتسجيل مكالمات لعدد من الأشخاص اليهود الأميركيين.

وأضافت: إن الجزيرة سجلت مكالمات وتصريحات ومباحثات خاصة لمواطنين أمريكيين، وهو الأمر الذي يعد انتهاكًا وخرقًا للقواعد المعمول بها في الولايات المتحدة.

وتأتي محاولات الجزيرة للتجسس على اليهود، كجزء من محاولات عمل فيلم وثائقي عن نفوذهم بالولايات المتحدة، وهو الأمر الذي بدا هدفه الرئيسي هو استمالة اليهود في واشنطن سواء عن طريق الابتزاز أو الشراء بالمال.