رئيس الأهلي: الإدارة لم تتخذ قرار إبعاد ريبروف حتى الآن

نواف السالم(صدى):

علق رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل، على الكثير من الشائعات الضبابية التي تدور حول مغادرة مدرب الفريق الأوكراني سيرجي ريبروف بعد مباراة الأهلي الأخيرة ضد الفيحاء مباشرة، قائلا أن مجلس الإدارة لم يتخذ حتى الآن قرار إبعاد ريبروف من عدمه.

وأضاف ” الفيصل ” ، ” ريبروف غادر إلى بلاده أوكرانيا لوجود حالة ولادة لديه، ومن المقرر أن يعود اليوم ليشرف على التدريبات وذلك استعداداً لمواجهة الفيحاء، ونحن في إدارة الأهلي لم نتخذ بحقه أي قرار حتى الآن ” .

وعن القرارات الانضباطية الصادرة يوم أمس، تجاه اللاعبين سعيد المولد والمحترف البرازيلي كلاوديمير دي سوزا بعد تلفظهما على حكم اللقاء قال: ” حسب التقرير الذي وصلني فهناك تلفظ على الحكم، وهذا مثبت ومسجل، وأظن أن أهم شيء في الرياضة هو الأخلاق والأدب، ولابد على الرياضيين أن يكونوا المثل الأعلى وخير قدوة ” .

وتابع ” بدورنا سنوجه اللاعبين بخصوص هذا الموضوع، وإذا اضطررنا سيكون هناك عقاب داخلي على اللاعبين ” .